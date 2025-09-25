Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:19

Скидки исчезли за минуту: как хакеры заставили екатеринбуржцев платить по полной

В Екатеринбурге пассажиры временно лишились скидки на проезд по QR-коду из-за кибератаки

Жители Екатеринбурга вечером 24 сентября неожиданно столкнулись с проблемой при оплате проезда: система QR-кодов в общественном транспорте дала сбой. Те, кто привык пользоваться льготным тарифом в 24 рубля, были вынуждены платить полную стоимость билета — 33 рубля. Причиной происшествия стала хакерская атака, из-за которой на время перестала работать инфраструктура Национальной системы платежных карт (НСПК).

Как развивались события

Первые сообщения о неполадках поступили от пресс-службы городской администрации. Жителям объяснили, что скидочные поездки по QR-коду временно недоступны. Чуть позже мэрия уточнила: система подверглась DDoS-атаке.

Инцидент продолжался около часа — с 18:00 до 19:00. После 19:00 специалисты полностью восстановили работу, и пассажиры вновь смогли оплачивать проезд привычным способом.

Сравнение тарифов

Вид оплаты Стоимость до сбоя Стоимость во время сбоя
По QR-коду 24 рубля недоступно
Наличными/картой 33 рубля 33 рубля

Советы шаг за шагом: что делать пассажиру при сбое

  1. Всегда иметь запас наличных или банковскую карту для оплаты.

  2. Проверять состояние сервисов в официальных каналах мэрии или транспортных компаний.

  3. Хранить чеки или электронные квитанции — они могут пригодиться для возможного возврата средств.

  4. При частых сбоях рассмотреть проездной билет или транспортную карту как более надёжную альтернативу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассчитывать только на QR-код.
    → Последствие: невозможность оплатить проезд по льготе.
    → Альтернатива: проездной или бесконтактная банковская карта.

  • Ошибка: не проверять новости о сбое.
    → Последствие: лишние траты и недоразумения с контролёрами.
    → Альтернатива: подписка на уведомления транспортных служб.

  • Ошибка: хранить все деньги только на счёте в приложении.
    → Последствие: отсутствие средств в момент сбоя.
    → Альтернатива: небольшой запас наличных.

А что если…

А что если подобные атаки станут регулярными? Тогда транспортные компании будут вынуждены искать дополнительные методы защиты и резервные каналы оплаты, чтобы не допустить массовых перебоев. Возможным решением может стать интеграция с системами "Мир" или внедрение офлайн-механизмов авторизации QR-кодов.

Плюсы и минусы QR-оплаты

Плюсы Минусы
Удобство и скорость Зависимость от интернет-сервисов
Скидка по сравнению с наличными Уязвимость к кибератакам
Возможность безналичных расчётов Необходимость смартфона и заряда

FAQ

Как вернуть переплату за билет?
На данный момент механизм возврата при подобных сбоях официально не объявлен. Обычно средства не компенсируются, так как пассажир заплатил стандартную цену.

Насколько часто происходят DDoS-атаки на транспортные сервисы?
Официальной статистики нет, но подобные атаки на инфраструктуру НСПК фиксируются периодически.

Что лучше использовать: QR-код или транспортную карту?
Транспортная карта надёжнее при сбоях, но QR-оплата удобнее для тех, кто ездит нечасто.

Мифы и правда

  • Миф: сбои происходят из-за перегрузки пользователей.
    Правда: в данном случае причиной стала именно хакерская атака.

  • Миф: QR-оплата полностью безопасна.
    Правда: любые цифровые сервисы могут быть уязвимы.

  • Миф: после сбоя сервисы долго не восстанавливаются.
    Правда: в Екатеринбурге работа возобновилась менее чем за час.

3 интересных факта

  1. DDoS-атака предполагает перегрузку системы миллионами запросов, что делает её временно недоступной.

  2. В России QR-оплата в транспорте появилась массово в начале 2020-х.

  3. В некоторых странах Азии QR-коды полностью заменили бумажные билеты.

Исторический контекст

  • 2019 год: массовое внедрение QR-платежей в российских городах.

  • 2020-е: QR-оплата становится популярным способом в общественном транспорте.

  • 2024 год: фиксировались первые кибератаки на финансовую инфраструктуру.

  • 2025 год: случай в Екатеринбурге показал уязвимость транспортных сервисов.

