© commons.wikimedia.org by seblinux78 from France is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:28

От нуля до миллиона авто: рекорд Huawei, который перевернул рынок автономного вождения

Huawei установила Qiankun ADS более чем на 1 млн автомобилей по всему миру

Когда ещё пару лет назад технологии автономного вождения воспринимались как футуристическая фантазия, мало кто ожидал, что одна из систем уже через год сможет выйти на миллионную отметку по установкам. Но именно этого добилась Huawei со своим интеллектуальным помощником Qiankun ADS — и сделала это в рекордные сроки.

По состоянию на 7 августа 2025 года система Qiankun ADS установлена более чем на 1 000 000 автомобилей по всему миру. Из них более 700 тысяч водителей активно используют её в повседневных поездках, а общий пробег с включённым ассистентом уже превысил 4 миллиона километров. Примечательно, что только в июле 2025 года средний пробег одного владельца с системой составил 699 километров — от двух до четырёх раз выше среднего показателя по автомобильной отрасли Китая, отметили в Huawei.

Где работает Qiankun ADS

Секрет успеха — в масштабируемости технологии. Сегодня система интегрирована в 22 модели от разных автопроизводителей: FAW-Audi Q6L e-tron, Aito M9, Deepal S09 и S07, Voyah Free+, Fang Cheng Bao Bao 5 и другие. Такой охват позволяет предлагать интеллектуальные функции как в премиальных, так и в более доступных авто.

От дебюта до четвёртого поколения за год

Qiankun ADS впервые представили в апреле 2024 года в составе комплексных автомобильных решений Huawei. За рекордно короткий срок — всего 12 месяцев — компания выпустила уже четыре поколения системы. Последняя версия, Qiankun ADS 4.0, дебютировала в апреле 2025 года и доступна в четырёх вариантах:

  • ADS SE — базовый уровень для начальных комплектаций: активная безопасность, помощь при парковке, адаптивный круиз-контроль на трассах, удержание в полосе в городе.

  • ADS Pro — дополнен лазерным сенсором в салоне и расширенным набором функций безопасности.

  • ADS Max — основан на Pro, но оснащён дальнобойным лидаром, опциональным миллиметровым радаром и твердотельным лидаром, а также продвинутыми функциями парковки.

  • ADS Ultra — флагман, способный на условное автономное вождение 3-го уровня на скоростных трассах для топовых моделей.

Масштабируемость и безопасность

По словам компании, многоуровневая архитектура Qiankun ADS позволяет внедрять умных помощников в автомобили любого класса. Это не просто вопрос комфорта — это шаг к повышению безопасности на дорогах.

"Qiankun ADS делает вождение более предсказуемым и безопасным, а значит, дарит водителям уверенность за рулём", — заявили в Huawei.

