Катар после ударов по своей территории решил создать собственную оборонную промышленность

Катар, который в сентябре 2025 года подвергся израильскому удару по Дохе, начинает создавать собственную оборонную промышленность. Как заявил на форуме Global Security Forum вице-премьер и государственный министр по делам обороны Катара шейх Сауд бен Абдель Рахман Аль Тани, удар по стране — посреднику в мирных переговорах — стал прецедентом, который заставил искать новые способы защиты.

От закупок к производству

Правительство Катара намерено не только покупать оружие, но и участвовать в его разработке и производстве. Приоритетные направления определены в обзоре оборонной политики 2025 года: противовоздушная оборона, средства противодействия беспилотникам, кибербезопасность и радиоэлектронная борьба.

Важную роль в этих планах может сыграть Великобритания. Начальник Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании генерал Роли Уокер заявил, что страны намерены выстроить стратегическое партнёрство на 50 лет. Оно затронет не только вооружённые силы, но и закупочные ведомства, и оборонные компании. По словам Уокера, Доха хочет стать партнёром по разработке: катарские инженеры и предприниматели смогут создавать решения для собственных нужд, опираясь на британские оперативные требования и разведданные об угрозах.

Британские компании в Катаре

Генеральный директор катарской оборонной компании Barzan Holdings Мохаммед бин Бадр Аль Сада подтвердил, что британские компании уже ведут переговоры о создании в Катаре оборонно-промышленного центра. «Некоторые из них уже приехали в Доху. Надеемся, что центр заработает очень скоро», — сказал он.

На решение Катара повлияли не только недавние удары, но и изменение политики США. В июне 2025 года Иран нанёс ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, и это показало, что присутствие американских войск не гарантирует полной защиты. Вашингтон, в свою очередь, даёт понять, что будет меньше вмешиваться в дела региона. Специальный посланник США по Сирии Том Баррак признал эту перемену: «Мы не уходим. Но все говорят: „Я больше не могу рассчитывать, что Америка решит все мои проблемы“».