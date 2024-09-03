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Женщина пытала собак ультразвуком
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Жительница Щелково пытала соседских собак ультразвуком, ее оштрафуют

Женщина пытала собак ультразвуком

Жительница подмосковного Щелково оштрафована на 800 тысяч рублей за пытки соседских собак прибором, который издавал ультразвук и отпугивал животных. Его она установила на своем приусадебном участке. В итоге пострадали две собаки-овчарки, сообщил "Московский комсомолец" в своем Telegram-канале.

Хозяйка собак заметила, что в момент работы прибора собаки были агрессивны и напуганы. Это обеспокоило ее, и она вызвала полицейских, которые зафиксировали работу девайса.

Суд признал владелицу ультразвукового девайса виновной в жестоком обращении с животными. Ей придется выплатить 200 000 рублей штрафа, 200 000 рублей компенсации морального вреда соседке с собаками, а также компенсировать ей затраты на услуги юриста — 400 000 рублей.

Животным назначили противосудорожные и успокоительные препараты. Однако после лечения судорожные припадки вернулись: экспертиза показала, что ультразвуковое воздействие нанесло собакам невосполнимый вред.

Фото: commons. wikimedia.org/ Krosandra (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

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