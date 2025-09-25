Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности
Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности
© Flickr by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:28

Зашёл не туда — пакет уже не ваш: как работает поддельный PyPI и кто под угрозой

Фонд Python сообщил о массовой рассылке фишинговых писем для пользователей PyPI

Фонд Python Software Foundation предупредил разработчиков о новой волне фишинговых атак, направленных против пользователей платформы Python Package Index (PyPI). Этот сервис, доступный по адресу pypi. org, служит крупнейшим хранилищем пакетов для языка Python и является важнейшей частью экосистемы open source.

Атака основана на классической схеме: злоумышленники рассылают письма с призывом "подтвердить электронную почту" для "обслуживания и обеспечения безопасности аккаунта". В случае отказа пользователям якобы грозит блокировка учётной записи. Ссылки в письмах ведут на поддельный ресурс pypi-mirror[.]org, который имитирует интерфейс PyPI.

"Если вы уже перешли по ссылке и ввели свои учётные данные, мы рекомендуем немедленно сменить пароль в PyPI, — сказал разработчик Python Software Foundation Сет Ларсон. — Проверьте историю безопасности своей учётной записи на наличие чего-то неожиданного".

Злоумышленники нацелены на похищение паролей и токенов доступа. Получив такие данные, они могут загрузить в PyPI вредоносные пакеты или изменить существующие библиотеки, внедрив в них вредоносный код. Подобные атаки становятся особенно опасными из-за широкой зависимости разработчиков от сторонних библиотек в Python-проектах.

Как именно атакуют пользователей

  1. Письмо приходит от имени PyPI с убедительным оформлением.

  2. В тексте указывается угроза блокировки аккаунта.

  3. Пользователь переходит по ссылке на поддельный сайт, визуально копирующий оригинал.

  4. Введённые данные (логин, пароль, токен) уходят напрямую к атакующим.

Ранее применялся аналогичный приём с использованием домена pypj[.]org. Всё это часть единой фишинговой кампании, направленной на дезориентацию сообщества Python-разработчиков.

Советы шаг за шагом

  1. Никогда не переходите по ссылкам из писем — открывайте PyPI только вручную, набирая pypi. org в адресной строке.

  2. Настройте двухфакторную аутентификацию (TOTP или FIDO2-ключи).

  3. Используйте менеджеры паролей: они автоматически подставят данные только на корректных доменах.

  4. Проверяйте журнал активности аккаунта PyPI.

  5. Сообщайте о подозрительных письмах команде безопасности: security@pypi.org.

  6. Храните резервные копии критичных пакетов локально.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Переход по ссылке из письма → компрометация аккаунта → использовать только ручной ввод адреса pypi. org.

  • Отсутствие 2FA → лёгкий доступ к аккаунту при краже пароля → включить двухфакторную защиту.

  • Игнорирование подозрительной активности → заражение пакетов → мониторить изменения и уведомлять PyPI.

  • Использование одного пароля для разных сервисов → массовые утечки → применять менеджеры паролей и уникальные комбинации.

А что если…

  • Если пароль уже введён на фишинговом сайте — нужно срочно его сменить и отозвать все токены доступа.

  • Если пакет был скомпрометирован — перевыпустить его с исправлениями и уведомить пользователей.

  • Если атаки станут массовыми — можно ожидать ужесточения требований PyPI к безопасности (например, обязательное использование аппаратных ключей).

Плюсы и минусы PyPI для разработчиков

Плюсы Минусы
Централизованное распространение пакетов Высокая привлекательность для атак
Простота установки библиотек через pip Уязвимость при компрометации аккаунта
Активное сообщество Наличие вредоносных пакетов в истории
Бесплатный доступ Требует бдительности и контроля безопасности

FAQ

Что делать, если я получил письмо от PyPI?
Не переходите по ссылкам. Проверяйте отправителя и заходите только через pypi. org.

Насколько опасно попасться на фишинг?
Ваши данные могут быть использованы для публикации вредоносного кода от имени вашего аккаунта.

Можно ли полностью защититься?
На 100% — нет, но двухфакторная аутентификация и использование менеджеров паролей сильно снижают риски.

Что делать, если аккаунт уже взломан?
Смените пароль, отзовите токены, проверьте пакеты и напишите в службу безопасности PyPI.

Будет ли PyPI ужесточать правила?
Вероятно, да. Сообщество активно обсуждает обязательное внедрение 2FA и аппаратных ключей.

Мифы и правда

  • Миф: "Фишинг легко отличить по внешнему виду письма".
    Правда: злоумышленники используют дизайн, полностью копирующий оригинал.

  • Миф: "Если пакет маленький и неизвестный, на него не нападут".
    Правда: атакуют всех подряд, ведь вредоносный код может попасть в зависимости крупных проектов.

  • Миф: "2FA не нужен, достаточно сложного пароля".
    Правда: двухфакторная аутентификация в разы усложняет жизнь злоумышленникам.

Сон и психология

Постоянные предупреждения о фишинге вызывают у разработчиков тревожность и утомление — так называемую "усталость от безопасности". Чтобы снизить психологическую нагрузку, стоит автоматизировать процессы защиты: использовать менеджеры паролей, единые политики безопасности в командах и минимизировать ручные проверки.

Три интересных факта

  • PyPI содержит более 500 тысяч пакетов, и каждый день загружается около 1 миллиона установок.

  • Первые зафиксированные случаи вредоносных библиотек на PyPI появились ещё в 2017 году.

  • Многие крупные компании, включая Google и Meta, используют PyPI для своих внутренних библиотек.

Исторический контекст

  • 2017 год — первые инциденты с вредоносными пакетами в PyPI.

  • 2020 год — активизация атак через поддельные библиотеки с похожими названиями.

  • 2023 год — введены дополнительные меры безопасности, включая поддержку аппаратных ключей.

  • 2025 год — новая фишинговая кампания с использованием доменов pypi-mirror[.]org и pypj[.]org.

