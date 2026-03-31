Аллергия на пыльцу березы
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:26

Весенний воздух становится опасным: что происходит с пыльцой в этом году

Этой весной сезон пыльцы может стать рекордным из-за снежной зимы и раннего старта аллергического сезона, пояснила аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Котова. О причинах и рисках для аллергиков специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Как сообщила ранее газета MK RU Московская область, сезон поллиноза в этом году стартовал в рекордно ранние сроки из-за самого теплого за последние десять лет февраля.

Активный сезон аллергии в этом году начался раньше обычного — уже в начале марта, несмотря на сохраняющийся снежный покров, отметила аллерголог. По ее словам, это связано с погодными условиями и высокой влажностью, которая усиливает выработку пыльцы у деревьев.

"Был очень большой снежный покров, деревья очень много влаги получили за счет таяния снега. Активность выработки пыльцы будет у них высокой. На сегодняшний день мы фиксируем, что сезон аллергии начался очень рано", — пояснила Котова.

Она добавила, что окончательно оценить масштаб аллергического сезона можно будет только в мае, когда начнет активно пылить береза. При этом при теплой погоде процесс может начаться уже в конце апреля.

"В первых числа марта уже пошли пациенты с обострением весеннего поллиноза, с аллергией на пыльцу ольхи, еще лежал снег практически. Возможно, этот сезон будет рекордным. Если будет жарко, аллергический сезон начнется с двадцатых чисел апреля, через три недели", — пояснила эксперт.

Котова также дала рекомендации аллергикам.

"Не открывать окна. Пользоваться увлажнителями, очистителями воздуха без функции ионизации. Обязательно переодеваться, возвращаясь домой с улицы, снимать уличную одежду, одевать домашнюю, чтобы пыльца не попадала в квартиру. Ежедневно принимать душ, каждый день смывать пыльцу с волос", — рекомендует аллерголог.

Кроме того, Котова рекомендует заранее обратиться к врачу за базовой терапией и соблюдать ограничения в питании, исключив продукты, способные усилить аллергическую реакцию.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

