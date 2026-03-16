Пыль в квартире заметнее весной: спасает средство, о котором многие не знают

Весной пыль в квартире становится особенно заметной и чаще всего она скапливается рядом с бытовой техникой и на верхних поверхностях мебели, рассказала эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова. В беседе с NewsInfo специалист объяснила, где в доме собирается больше всего пыли и какие простые способы помогают справиться с ней.

С приходом весны загрязнения в квартире становятся особенно заметны из-за яркого солнечного света, отметила блогер. По ее словам, пыль активно оседает рядом с бытовой техникой, на шкафах, подоконниках и других открытых поверхностях.

"Сейчас это особенно актуально, куда ни глянешь — везде разводы, пыль, все, что зимой не видел, все под солнышком заметно. Очень много пыли вокруг стиральной машины, вокруг сушильной машины, техника притягивает к себе пыль", — отметила Жукова.

Эксперт добавила, что пыль также активно скапливается возле компьютеров и телевизоров, на поверхностях рядом с окнами и на верхних частях кухонных шкафов. На кухне ситуация осложняется тем, что частицы пыли смешиваются с жиром и образуют липкий налет.

Специалист посоветовала закрывать верхние поверхности мебели статической пленкой или ковриками — так уборка станет значительно проще.

"Она прозрачная как пакет, но за счет статичности прилипает к поверхности, не при помощи клея, не при помощи каких-то ингредиентов, а за счет статики. Продуманные продвинутые домохозяйки клеят ее на все. И на подоконники, когда рассаду ставят, и на кухонные шкафы сверху. Потом пленку раз в год, а то и реже меняешь, на ней много пыли", — рассказала эксперт.

Кроме того, уменьшить количество пыли, по словам Жуковой, помогает протирание поверхностей раствором с небольшим количеством соли или кондиционера для белья с антистатиком.

"Это будет пыль отталкивать от поверхности, кондиционер пленку создаст на любой поверхности, с которой соприкоснулся. Потом пыль и грязь собираются в разы легче", — добавила специалист.

Домохозяйка порекомендовала не забыть перетряхнуть весной подушки и одеяла, в которых за зиму скопилось много пыли.