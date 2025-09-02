Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
лермонтовская галерея
лермонтовская галерея
© commons.wikimedia.org by Антон Денисенко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:08

Тайна курортов Кавказа: почему именно Пятигорск и Кисловодск выбирают для отдыха

Пятигорск и Кисловодск: курорты для здоровья и отдыха

На юге России есть города, которые известны не только как здравницы, но и как места вдохновения. Пятигорск и Кисловодск — курорты Кавказских Минеральных Вод, где свежий горный воздух и минеральные источники соединяются с историей, культурой и особой атмосферой.

Пятигорск — город у Машука

Пятигорск известен своими сероводородными источниками и целебными грязями. Именно здесь Лермонтов написал многие свои произведения, а память о поэте до сих пор чувствуется в городе. Пятигорск сочетает курортную инфраструктуру с горными пейзажами: гора Машук и окрестные ущелья создают идеальные условия для прогулок и отдыха. Курорты предлагают санаторное лечение, а сама атмосфера города располагает к неспешному отдыху и размышлениям.

Кисловодск — солнечный курорт

Кисловодск славится своим нарзаном и мягким климатом. Здесь почти 300 солнечных дней в году, что делает курорт особенно привлекательным для восстановления здоровья. Главная достопримечательность — Курортный парк, один из крупнейших в Европе, где можно гулять среди каскадов, аллей и скульптур. Кисловодск подходит тем, кто ищет сочетание активного отдыха и оздоровления: горные маршруты соседствуют с санаториями и культурными событиями.

Что объединяет курорты

И Пятигорск, и Кисловодск — это места, где природа играет главную роль. Минеральные источники, свежий воздух, мягкий климат делают их центрами здоровья. Но есть и другая сторона: культурная атмосфера, литературные ассоциации и вдохновение, которое дарят эти города. Здесь можно не только поправить здоровье, но и обрести внутреннюю гармонию.

Курорты для души и тела

Пятигорск и Кисловодск показывают, что отдых может быть одновременно полезным и вдохновляющим. Горные пейзажи, минеральные воды и богатое культурное наследие превращают поездку сюда в опыт, который наполняет энергией и даёт силы для новых свершений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Более 6400 пассажиров застряли на лайнере MSC World Europa у острова Понца сегодня в 0:15

6400 пассажиров остались без движения: что произошло с гигантским MSC World Europa

Круизный лайнер MSC World Europa с тысячами пассажиров оказался без движения у берегов Италии. Что стало причиной и как завершилось путешествие?

Читать полностью » Блогер раскритиковала бизнес-зал Антальи за фастфуд и отсутствие алкоголя вчера в 23:26

За вход почти 8 тысяч рублей — сервис уровня фастфуда: бизнес-зал в Анталье вызывает разочарование у туристов

Российская туристка сравнила бизнес-зал аэропорта Антальи с «Макдональдсом»: наггетсы, газировка и 95% русскоговорящих гостей за 90 долларов.

Читать полностью » Блогер Тим: Сербия лидирует по уровню гостеприимства к россиянам вчера в 22:26

Где россиян встречают как родных: личный рейтинг тревел-блогера

Ирландский тревел-блогер с русско-армянскими корнями составил список стран, где россиян встречают с особым теплом — от Сербии до Кубы.

Читать полностью » Россиянам придётся заполнять онлайн-декларацию перед поездкой в Индонезию вчера в 21:21

Новый барьер на пути в рай: Индонезия вводит обязательную декларацию для туристов

С сентября россиянам придётся заполнять электронную декларацию для въезда в Индонезию, а с октября это требование распространится на все аэропорты страны.

Читать полностью » Россиянам и белорусам придётся оформлять ETA за 48 часов до въезда в Латвию вчера в 20:16

С 1 сентября въезд в Латвию меняется: новые требования для россиян и соседей

С 1 сентября Латвия вводит обязательную анкету ETA для граждан России и других стран: без неё въезд грозит штрафом до 2000 евро.

Читать полностью » Новый закон ограничил рекламу туризма на признанных экстремистскими ресурсах вчера в 19:17

За пост о туре — штраф до полумиллиона: даже старые объявления о путешествиях теперь могут обернуться проблемой

С 1 сентября в России запретят рекламу туров на запрещённых сайтах: штрафы для граждан составят до 2,5 тыс. рублей, для компаний — до полумиллиона.

Читать полностью » Яндекс.Такси запустил сервис в турецких городах Адана и Мерсин вчера в 18:12

Турция открывает дороги для Яндекса: карта расширения становится всё шире

Яндекс.Такси расширяет свои горизонты в Турции! Теперь пользователи могут воспользоваться сервисом в Адане и Мерсине с новыми способами оплаты.

Читать полностью » Известия: Бельгия откроет туристические визы для россиян после решения проблемы с персоналом посольства вчера в 17:09

Бельгия готова открыть двери туристам из России: мешает только один фактор

Бельгия готова восстановить выдачу туристических виз для россиян, как только будет решена кадровая проблема в посольстве. Ждем подробностей!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

План подготовки к забегу на 5 км от тренера Эндрю Кастора
Красота и здоровье

Врач Эвелина Овнанян предупредила об опасности хранения мытых яиц
Наука и технологии

Загадка летучих элементов решена: планетологи рассказали, зачем протоЗемле нужна была катастрофа
Культура и шоу-бизнес

Вдова Халка Хогана обвинила врачей в смерти рестлера после операции
Садоводство

Борьба с агрессивными растениями на участке: метод садоводов для ослабления корней в сентябре
Еда

Приготовьте салат из куриной грудки и шампиньонов по рецепту кулинарных экспертов
Авто и мото

BYD представил внедорожник Fang Cheng Bao Tai 3 с интеграцией дрона DJI
Красота и здоровье

Миндаль, кунжут, рыба: топ-5 продуктов для восстановления уровня кальция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet