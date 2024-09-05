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ПВО уничтожило беспилотник над Курской областью
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ПВО сбило украинский беспилотник над Курской областью

ПВО уничтожило беспилотник над Курской областью

Силы противовоздушной обороны России предотвратили террористическую атаку, осуществляемую Киевом, на объекты на территории страны. Украинский беспилотник был сбит над Курской областью, как сообщили в Министерстве обороны России в четверг.

Пятого сентября, примерно в 10:15 по московскому времени, была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурные силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.

Фото: commons. wikimedia.orgMApN(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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