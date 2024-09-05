Силы противовоздушной обороны России предотвратили террористическую атаку, осуществляемую Киевом, на объекты на территории страны. Украинский беспилотник был сбит над Курской областью, как сообщили в Министерстве обороны России в четверг.

Пятого сентября, примерно в 10:15 по московскому времени, была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурные силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.

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