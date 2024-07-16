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Ростовское ПВО уничтожило четыре БПЛА
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Ростовское ПВО уничтожило четыре БПЛА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о успешном отражении воздушной атаки в северной части региона.

Согласно его заявлению, силами противовоздушной обороны были нейтрализованы четыре беспилотных летательных аппарата.

Предварительная информация указывает на отсутствие пострадавших и разрушений в результате инцидента. Голубев подчеркнул, что военнослужащие продолжают бдительно следить за воздушным пространством и готовы к отражению возможных дальнейших атак.

Это сообщение было опубликовано губернатором в его официальном Telegram-канале.

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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