Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о успешном отражении воздушной атаки в северной части региона.
Согласно его заявлению, силами противовоздушной обороны были нейтрализованы четыре беспилотных летательных аппарата.
Предварительная информация указывает на отсутствие пострадавших и разрушений в результате инцидента. Голубев подчеркнул, что военнослужащие продолжают бдительно следить за воздушным пространством и готовы к отражению возможных дальнейших атак.
Это сообщение было опубликовано губернатором в его официальном Telegram-канале.
Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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