Небесный Щит: "Бук-М2" предотвратил ракетный удар по Херсонщине

В ходе несения боевой вахты подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск "Днепр" обеспечивается круглосуточное наблюдение, сопровождение и уничтожение воздушных целей, защищая позиции российских войск и мирное население от ударов с воздуха со стороны украинских вооруженных сил.
Особое внимание уделяется охране важных административных и промышленных объектов Херсонской области.
Как сообщили представители Министерства обороны РФ, в ходе недавнего боевого дежурства расчеты ЗРК "Бук-М2" успешно перехватили и ликвидировали две реактивные ракеты, запущенные ВСУ из РСЗО М142 HIMARS в направлении мирного населения на левом берегу Днепра.
По информации военного ведомства, дежурные расчеты ПВО обнаружили приближающиеся к позициям российских войск воздушные цели. Командование зенитного ракетного дивизиона оперативно приняло решение об их уничтожении.
В результате оперативного реагирования и профессионализма расчета ЗРК "Бук-М2", было произведено запускание зенитных управляемых ракет, которые поразили две ракеты HIMARS на безопасном расстоянии.
Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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