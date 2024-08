В ходе несения боевой вахты подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск "Днепр" обеспечивается круглосуточное наблюдение, сопровождение и уничтожение воздушных целей, защищая позиции российских войск и мирное население от ударов с воздуха со стороны украинских вооруженных сил.

Особое внимание уделяется охране важных административных и промышленных объектов Херсонской области.

Как сообщили представители Министерства обороны РФ, в ходе недавнего боевого дежурства расчеты ЗРК "Бук-М2" успешно перехватили и ликвидировали две реактивные ракеты, запущенные ВСУ из РСЗО М142 HIMARS в направлении мирного населения на левом берегу Днепра.

По информации военного ведомства, дежурные расчеты ПВО обнаружили приближающиеся к позициям российских войск воздушные цели. Командование зенитного ракетного дивизиона оперативно приняло решение об их уничтожении.

В результате оперативного реагирования и профессионализма расчета ЗРК "Бук-М2", было произведено запускание зенитных управляемых ракет, которые поразили две ракеты HIMARS на безопасном расстоянии.

