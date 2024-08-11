"Железный купол" для квартиры: Израильский стартап придумал ПВО от комаров

Новый стартап из Израиля, Bzigo, представил необычное устройство под названием Iris, которое помогает бороться с комарами внутри помещений.
Iris — это система отслеживания комаров, которая сканирует пространство комнаты и при помощи специального ИИ обнаруживает движущихся комаров.
Она использует камеру высокого разрешения и инфракрасные датчики для работы в темноте, а нейросеть прошла хорошее обучение, чтобы не реагировать на других насекомых, комочки пыли и прочие объекты.
Когда Iris обнаруживает комара, она берет его на сопровождение и отправляет сообщение на смартфон пользователя, подсвечивая цель безопасным красным лазером. Если насекомых несколько, все они будут отмечены в приложении, а маркер будет перемещаться, показывая местоположение каждой из них. В комплекте с основным устройством идет электрическая мухобойка для уничтожения комаров.
Bzigo Iris уже поступил в продажу, а стоимость набора составляет $399. Рекомендуется приобретать несколько устройств, по числу комнат в здании, которые нужно защитить от комаров.
Фото: commons.wikimedia.org (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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