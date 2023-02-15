Киев использует воздушные шары против российских ПВО

Украина с 2022 года приступила к применению воздушных шаров для дезориентации системы ПВО России. Об этом сообщает RT.

"Украина ещё в прошлом году первая начала применять эти шары", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее представитель вооруженных сил киевского режима Юрий Игнат обвинил Россию в использовании воздушных шаров для отвлечения ПВО Украины.