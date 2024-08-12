Офицер ПВО "Стаф": каждый зенитчик хочет записать F-16 к себе в актив

Не так давно Украина получила от Запада истребители четвертого поколения F-16. Российские экипажи зенитно-ракетных комплексов еще в военных училищах изучали эти самолеты. Это сравнительно простая цель. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал офицер ПВО с позывным "Стаф".

"Крылатую ракету, идущую на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, поразить гораздо сложнее. Но мы и их успешно сбиваем. К тому же F-16 приняли на вооружение давно", — заявил российский военнослужащий.

Он подчеркнул, что возможности российской ПВО сильно выросли. При этом "Стаф" пока не уверен, какие комплексы бортовой обороны стоят на переданных Киеву F-16. По его словам, каждый российский зенитчик хочет сбить истребитель и записать ее "в себе актив".

Напомним, что 4 августа нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Киев получил западные истребители F-16, и они уже находятся на одном из украинских аэродромов. По предварительной информации, ВСУ получили F-16A/B, которые более усовершенствованы по сравнению с оригинальными образцами конца 1970-х годов.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Air Force photo by Senior Airman Michael Cowley