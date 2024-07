Система противовоздушной защиты Европы находится в критическом положении. Согласно анализу журнала Economist, большинству европейских государств не хватает средств для отражения масштабных воздушных нападений.

Издание подчеркивает, что вооруженные силы европейских стран долгое время не уделяли должного внимания обороне своего воздушного пространства. В результате противоракетные системы работают на пределе возможностей, а количество перехватчиков недостаточно для эффективного противодействия массированным атакам.

Сложившаяся ситуация усугубляется тем, что в связи с событиями на Украине многие европейские государства передали значительную часть своих систем ПВО Киеву. Теперь Европа пытается адаптироваться к новым реалиям и восполнить образовавшийся дефицит.

Российская сторона выражает обеспокоенность поставками вооружений Украине, считая, что это препятствует мирному урегулированию конфликта и вовлекает страны НАТО в противостояние. Москва предупреждает, что любые грузы с оружием для Украины могут стать законными целями для российских вооруженных сил.

Российское руководство также указывает на прямое участие США и НАТО в конфликте не только через поставки оружия, но и путем подготовки военных кадров в ряде европейских стран. В Кремле полагают, что наращивание военной помощи Украине со стороны Запада негативно сказывается на перспективах переговорного процесса.

