Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в небе над Брянской областью

В Брянской области системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, силы ПВО Министерства обороны РФ вовремя обнаружили и нейтрализовали беспилотник самолетного типа, предотвратив попытку террористической атаки на территорию области.
Губернатор также отметил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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