Американские ПВО обнаружили четыре российских самолета близ границ Аляски. Об этом сообщили в американском военном ведомстве.

"Североамериканское командование ПВО обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля", — сообщается в релизе, передает РИА "Новости".

При этом, по данным Пентагона, российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.