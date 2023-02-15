Американские ПВО обнаружили четыре российских самолета близ границ Аляски. Об этом сообщили в американском военном ведомстве.
"Североамериканское командование ПВО обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля", — сообщается в релизе, передает РИА "Новости".
При этом, по данным Пентагона, российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады.
Global Times: Если Украина не начнет мирные переговоры, российские военные сомнут ВСУ
Глобальные перемены на фронте могут произойти в ближайшие дни.
American Thinker: Украина превратится в пустыню на много поколений вперед
В основе современной украинской государственности лежит мозаика земель, собранная российскими военными походами, - подчеркнул обозреватель Александр марковский.
Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" отменен в период с 14 по 15 февраля
Информация появилась на официальном сайте художественого учреждения
Группа Pussy Roit отказалась выступать на фестивале в Висбадене в знак поддержки Украины
Причина тому - участие в мероприятии российской оперной певицы Анны Нетребко, из-за которой ранее также отказались выступать музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко