Ограничитель на окне
Ограничитель на окне
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:25

Окна по уму: на чём можно экономить, а на чём категорически нельзя

На чём можно и нельзя экономить при заказе пластиковых окон — инструкция для покупателей

Пластиковые окна давно стали нормой. Их наличие больше не удивляет, а вот отсутствие — вполне. Но даже в условиях доступности, замена окон остаётся затратной статьёй ремонта. Как получить максимум качества за разумные деньги и не попасть в ловушку уловок продавцов? Всё просто — нужен разумный подход и несколько проверенных хитростей.

1. Выбираем правильное время: зима работает на вас

Большинство предпочитает менять окна весной или летом — в тёплое и сухое время года. Логика понятна: ни холодов, ни сырости, ни спешки у установщиков.

Но именно в несезон — поздней осенью или в начале зимы — на рынке начинаются скидки. Спрос падает, компании стараются удержать клиентов, снижая цены на сами окна и монтажные работы. В результате можно сэкономить до 30% от общей стоимости.

Совет: выбирайте установку в ноябре или начале декабря, когда цены уже упали, а температура ещё позволяет производить качественные работы.

2. Функциональность без излишеств

Экономия на окнах возможна, если понимать, на чём можно сэкономить, а на чём нельзя.

Не экономьте на:

  • Профиле — выбирайте проверенные бренды.
  • Фурнитуре — дешёвая сломается быстрее, чем вы успеете забыть название установщика.

Зато можно сэкономить на:

  • Цвете профиля. Необычные расцветки (например, "под дерево") заметно увеличивают стоимость. В результате вы всё равно закроете окно шторами. Зачем переплачивать?
  • Видимой отделке. Деревянные панели модны, но дороже и менее надёжны, чем стандартный пластик.
  • Ширине профиля. 58 мм достаточно для большинства случаев. 70 мм оправдан лишь в условиях повышенного шума и холода.
  • Количество створок. В комнате достаточно одной открывающейся створки. Всё остальное — комфорт, но не необходимость.
  • Режим проветривания. Удобно, но без этого можно обойтись, особенно если в квартире есть вентиляция.
  • Числе камер стеклопакета. Если окна выходят во двор — хватит 2-3 камер. 5 камер актуальны только у шумных дорог.
  • Подоконнике и откосах. Стандартный подоконник и бюджетный откос (пластик или гипсокартон) сэкономят лишние рубли и не испортят интерьер.

3. Больше — дешевле

Многие компании делают скидку при установке нескольких окон сразу. Если вы готовы подождать и накопить — поменяйте окна во всей квартире за один раз. Это не только выгоднее, но и проще в плане логистики, организации и выбора подрядчика.

4. Не платите за рекламу

Выбирая подрядчика, не ограничивайтесь первыми строками поисковиков. Они достаются тем, кто больше платит за продвижение. Эти расходы, как правило, закладываются в цену окон.

Проявите терпение — пройдитесь чуть дальше по выдаче, посмотрите сайты без яркой рекламы. Небольшие компании часто предлагают более выгодные условия, сохраняя при этом достойное качество услуг.

Заключение

Пластиковые окна — вещь, на которой действительно не стоит экономить бездумно. Но и переплачивать за маркетинг, моду или избыточную комплектацию тоже нет смысла. Главное — разумный баланс: надёжные материалы, минимум излишеств, правильное время покупки и внимательный выбор исполнителя. Экономия может быть существенной — без потери качества и с полной уверенностью в результате.

