Могут заскрипеть, пожелтеть и протечь: как пластиковые окна подают сигналы бедствия

Когда-то окна ПВХ казались атрибутом роскошной жизни. Сегодня — это стандарт. Их ставят повсюду, ценят за герметичность, защиту от шума, удобство и простоту эксплуатации. Однако за этой кажущейся "вечностью" кроется важная деталь: без регулярного ухода даже самое надёжное окно теряет форму и функции уже через несколько лет.

Чтобы этого не случилось, достаточно пару раз в год — осенью и весной — проводить простую профилактику. Ниже — подробная инструкция, как продлить срок службы пластиковых окон.

Что требует регулярного ухода?

Пластиковое окно — не просто стекло в пластиковой рамке. Это сложная система, состоящая из:

Профиля — каркаса, который удерживает стеклопакет и всю фурнитуру.

Фурнитуры — петель, защёлок и других металлических механизмов.

Уплотнителей — резиновых лент по краям створок.

Дренажных отверстий — каналов для отвода влаги.

Каждый из этих элементов нуждается в периодической чистке, смазке и внимании. Иначе вы рискуете столкнуться с продуванием, запотеванием и даже поломкой створки.

Уход за профилем: не просто мыть

Профиль — "скелет" окна, основа всей конструкции. Как правило, он белого цвета, и именно на нём чаще всего заметны загрязнения. Но обычной бытовой химией пользоваться не стоит — агрессивные компоненты могут повредить пластик и ускорить его старение.

Что делать:

Используйте специальные средства по уходу за ПВХ — они не только очищают, но и защищают поверхность от пожелтения и выгорания.

Не забывайте про уплотнители. Протрите их мыльным раствором, а затем смажьте силиконовым маслом — оно сохранит их эластичность и защитные свойства.

Загляните в дренажные отверстия (расположены под створками). Удалите из них грязь с помощью кисточки, щётки или пылесоса. После чистки налейте немного воды, чтобы промыть каналы.

Фурнитура: металл тоже "болеет"

Механизмы пластикового окна работают ежедневно — открываются, закрываются, фиксируются. Без ухода они начнут заедать, скрипеть и со временем могут выйти из строя.

Порядок действий:

Протрите металлические части мягкой тканью, смоченной в мыльной воде.

Нанесите машинное масло или специальную силиконовую смазку (из набора для ухода за окнами) на петли и замки.

Несколько раз откройте и закройте створки, чтобы смазка распределилась внутри механизмов.

Это продлит срок службы фурнитуры, сохранит лёгкость хода створок и снизит риск поломки.

А как быть со стеклом?

Сам стеклопакет требует минимального ухода. Достаточно:

мыть его мягкими средствами по мере загрязнения;

избегать ударов и чрезмерного давления, чтобы не нарушить герметичность.

Заключение

Уход за пластиковыми окнами не требует больших затрат — ни времени, ни денег. Всё, что нужно, — 30 минут пару раз в год и недорогой набор для ухода. Взамен вы получаете тепло, тишину и чистый воздух в доме — и без визитов мастеров на ближайшие годы.