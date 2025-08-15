Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мытьё окон
Мытьё окон
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:44

Могут заскрипеть, пожелтеть и протечь: как пластиковые окна подают сигналы бедствия

Уход за пластиковыми окнами: когда проводить и какие средства использовать

Когда-то окна ПВХ казались атрибутом роскошной жизни. Сегодня — это стандарт. Их ставят повсюду, ценят за герметичность, защиту от шума, удобство и простоту эксплуатации. Однако за этой кажущейся "вечностью" кроется важная деталь: без регулярного ухода даже самое надёжное окно теряет форму и функции уже через несколько лет.

Чтобы этого не случилось, достаточно пару раз в год — осенью и весной — проводить простую профилактику. Ниже — подробная инструкция, как продлить срок службы пластиковых окон.

Что требует регулярного ухода?

Пластиковое окно — не просто стекло в пластиковой рамке. Это сложная система, состоящая из:

  • Профиля — каркаса, который удерживает стеклопакет и всю фурнитуру.
  • Фурнитуры — петель, защёлок и других металлических механизмов.
  • Уплотнителей — резиновых лент по краям створок.
  • Дренажных отверстий — каналов для отвода влаги.

Каждый из этих элементов нуждается в периодической чистке, смазке и внимании. Иначе вы рискуете столкнуться с продуванием, запотеванием и даже поломкой створки.

Уход за профилем: не просто мыть

Профиль — "скелет" окна, основа всей конструкции. Как правило, он белого цвета, и именно на нём чаще всего заметны загрязнения. Но обычной бытовой химией пользоваться не стоит — агрессивные компоненты могут повредить пластик и ускорить его старение.

Что делать:

  • Используйте специальные средства по уходу за ПВХ — они не только очищают, но и защищают поверхность от пожелтения и выгорания.
  • Не забывайте про уплотнители. Протрите их мыльным раствором, а затем смажьте силиконовым маслом — оно сохранит их эластичность и защитные свойства.
  • Загляните в дренажные отверстия (расположены под створками). Удалите из них грязь с помощью кисточки, щётки или пылесоса. После чистки налейте немного воды, чтобы промыть каналы.

Фурнитура: металл тоже "болеет"

Механизмы пластикового окна работают ежедневно — открываются, закрываются, фиксируются. Без ухода они начнут заедать, скрипеть и со временем могут выйти из строя.

Порядок действий:

  • Протрите металлические части мягкой тканью, смоченной в мыльной воде.
  • Нанесите машинное масло или специальную силиконовую смазку (из набора для ухода за окнами) на петли и замки.
  • Несколько раз откройте и закройте створки, чтобы смазка распределилась внутри механизмов.

Это продлит срок службы фурнитуры, сохранит лёгкость хода створок и снизит риск поломки.

А как быть со стеклом?

Сам стеклопакет требует минимального ухода. Достаточно:

  • мыть его мягкими средствами по мере загрязнения;
  • избегать ударов и чрезмерного давления, чтобы не нарушить герметичность.

Заключение

Уход за пластиковыми окнами не требует больших затрат — ни времени, ни денег. Всё, что нужно, — 30 минут пару раз в год и недорогой набор для ухода. Взамен вы получаете тепло, тишину и чистый воздух в доме — и без визитов мастеров на ближайшие годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как оформить зелёный уголок в доме, безопасный для питомцев сегодня в 14:27

Какие цветы можно ставить дома без страха за здоровье кошки

Как оформить зелёный уголок дома, выбрав растения, которые украсят интерьер и не навредят питомцам.

Читать полностью » Ядовитые для кошек растения и цветы, которых стоит избегать сегодня в 13:19

Домашние цветы, из-за которых кошка может оказаться у ветеринара

Список опасных для кошек растений и цветов, которые могут вызвать отравление или серьёзные болезни.

Читать полностью » Деление гостиной на зоны с выделением ТВ-зоны: личный опыт сегодня в 12:47

Секрет зонирования, который изменил мою гостиную с телевизором

Как правильно разместить телевизор в гостиной и выделить для него отдельную зону, сохранив гармонию интерьера.

Читать полностью » Какие предметы в доме могут навредить кошке сегодня в 12:17

Что в вашем доме может угрожать кошке прямо сейчас

Неочевидные предметы и зоны в доме, которые могут представлять опасность для кошки, и как защитить питомца.

Читать полностью » Как обезопасить окна и балкон для кошки в квартире сегодня в 11:12

Что установить на окна и балкон, чтобы кошка была в безопасности

Простые и надёжные способы обезопасить окна и балкон, чтобы кошка могла наслаждаться видом без риска для жизни.

Читать полностью » Как организовать игровой уголок для кошки в маленькой квартире сегодня в 10:09

Полки и норы, которые спасут вашу квартиру и порадуют кошку

Полки и норы вдоль стен помогают создать кошке игровой уголок даже в самой маленькой квартире.

Читать полностью » Как выбрать место для кошачьей лежанки в доме сегодня в 9:56

Где поставить лежанку, чтобы кошка её полюбила и не мешалась

Как выбрать место для лежанки кошки так, чтобы питомцу было уютно, а интерьер квартиры сохранил гармонию.

Читать полностью » Как правильно разместить миски с едой и водой для кошки сегодня в 8:54

Как избежать болезней у кошки, просто переставив миски с водой в доме

Правильное размещение мисок с едой и водой помогает кошке пить больше и снижает риск мочекаменной болезни.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Российский туризм вырос на 7% в 2025: Калмыкия лидирует с приростом 81,7%
Спорт и фитнес

Мягкая йога: 20-минутный комплекс для улучшения сна и снятия мышечного напряжения
Культура и шоу-бизнес

Археологи нашли в Гнездово доказательства разрушения курганов по приказу княгини Ольги
Красота и здоровье

Жительница США попала в больницу после выдавливания прыща в "треугольнике смерти"
Питомцы

Ветеринары назвали 5 ошибок в уходе за кошками, сокращающих их жизнь
Питомцы

Как отучить кошку спать на клавиатуре — советы ветеринаров
Садоводство

Как горчица преображает почву: практический уход за землей после лука и чеснока
Еда

Картофель и лук нужно держать в темноте и прохладе для продления свежести
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru