Могут заскрипеть, пожелтеть и протечь: как пластиковые окна подают сигналы бедствия
Когда-то окна ПВХ казались атрибутом роскошной жизни. Сегодня — это стандарт. Их ставят повсюду, ценят за герметичность, защиту от шума, удобство и простоту эксплуатации. Однако за этой кажущейся "вечностью" кроется важная деталь: без регулярного ухода даже самое надёжное окно теряет форму и функции уже через несколько лет.
Чтобы этого не случилось, достаточно пару раз в год — осенью и весной — проводить простую профилактику. Ниже — подробная инструкция, как продлить срок службы пластиковых окон.
Что требует регулярного ухода?
Пластиковое окно — не просто стекло в пластиковой рамке. Это сложная система, состоящая из:
- Профиля — каркаса, который удерживает стеклопакет и всю фурнитуру.
- Фурнитуры — петель, защёлок и других металлических механизмов.
- Уплотнителей — резиновых лент по краям створок.
- Дренажных отверстий — каналов для отвода влаги.
Каждый из этих элементов нуждается в периодической чистке, смазке и внимании. Иначе вы рискуете столкнуться с продуванием, запотеванием и даже поломкой створки.
Уход за профилем: не просто мыть
Профиль — "скелет" окна, основа всей конструкции. Как правило, он белого цвета, и именно на нём чаще всего заметны загрязнения. Но обычной бытовой химией пользоваться не стоит — агрессивные компоненты могут повредить пластик и ускорить его старение.
Что делать:
- Используйте специальные средства по уходу за ПВХ — они не только очищают, но и защищают поверхность от пожелтения и выгорания.
- Не забывайте про уплотнители. Протрите их мыльным раствором, а затем смажьте силиконовым маслом — оно сохранит их эластичность и защитные свойства.
- Загляните в дренажные отверстия (расположены под створками). Удалите из них грязь с помощью кисточки, щётки или пылесоса. После чистки налейте немного воды, чтобы промыть каналы.
Фурнитура: металл тоже "болеет"
Механизмы пластикового окна работают ежедневно — открываются, закрываются, фиксируются. Без ухода они начнут заедать, скрипеть и со временем могут выйти из строя.
Порядок действий:
- Протрите металлические части мягкой тканью, смоченной в мыльной воде.
- Нанесите машинное масло или специальную силиконовую смазку (из набора для ухода за окнами) на петли и замки.
- Несколько раз откройте и закройте створки, чтобы смазка распределилась внутри механизмов.
Это продлит срок службы фурнитуры, сохранит лёгкость хода створок и снизит риск поломки.
А как быть со стеклом?
Сам стеклопакет требует минимального ухода. Достаточно:
- мыть его мягкими средствами по мере загрязнения;
- избегать ударов и чрезмерного давления, чтобы не нарушить герметичность.
Заключение
Уход за пластиковыми окнами не требует больших затрат — ни времени, ни денег. Всё, что нужно, — 30 минут пару раз в год и недорогой набор для ухода. Взамен вы получаете тепло, тишину и чистый воздух в доме — и без визитов мастеров на ближайшие годы.
