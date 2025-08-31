Найдена мишень для терапии аутизма: открытие в нейробиологии даёт новую надежду

Учёные из Университета Кобе обнаружили в мозге мышей особую группу нейронов, которые работают как "социальный переключатель". Они влияют на то, обратит ли животное внимание на сородича или проигнорирует его. Это открытие приближает науку к пониманию причин таких расстройств, как аутизм и шизофрения.

Что известно о социальном поведении и мозге?

Любое общение — это цепочка решений: с кем говорить, как долго, кому помочь. За эти процессы отвечают специальные нейронные сети. Если в их работе происходят сбои, это может привести к развитию нейропсихиатрических заболеваний.

Нейробиолог Такуми Тору из Университета Кобе много лет изучает неврологические основы таких расстройств. Он поясняет:

Ранее мы нашли у мышей кластер нейронов, активный во время социальных взаимодействий. Теперь нам удалось выяснить роль периферических интернейронов — особых клеток, модулирующих сигналы.

Как проходило исследование?

С помощью миниатюрной эндоскопической камеры, вживлённой в мозг генетически модифицированных мышей, учёные наблюдали за активностью нейронов в реальном времени. Они также могли временно "отключать" целевые нейроны, чтобы оценить изменения в поведении.

Мыши с подавленными интернейронами PV демонстрировали два типа необычного поведения:

не различали знакомых и незнакомых. Обычные мыши проводят меньше времени с теми, кого уже знают. Подопытные же вели себя одинаково и со старыми, и с новыми знакомыми.

не стремились утешить. Здоровые мыши предпочитали проводить время со стрессированными сородичами. Мыши с "отключёнными" нейронами такой эмпатии не проявляли.

При этом в обычных условиях, без выбора, их социальное поведение не отличалось от нормы. Это значит, что интернейроны PV влияют именно на принятие социальных решений, а не на саму способность к общению.

"Наши данные впервые показывают, что эти клетки действуют как переключатель в сети социальных нейронов, управляя эмпатическим поведением", — говорит Такуми Тору.

Почему это важно для науки и медицины?

Это открытие — серьёзный шаг к пониманию нейронной основы социальности. Аномалии в интернейронах PV ранее находили у модельных животных и людей с расстройствами аутистического спектра и шизофренией. Дальнейшие исследования могут помочь в разработке новых методов лечения.