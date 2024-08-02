Кремль готов рассмотреть заявку любых иностранных журналистов, в том числе Гершковича, на интервью с Путиным

В Кремле готовы рассмотреть заявку от любого журналиста на интервью с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Кремля рассмотреть запрос на интервью от любого иностранного средства массовой информации, включая журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Песков подчеркнул, что многие зарубежные СМИ обращаются с подобными просьбами, и каждая заявка будет рассмотрена. Решение о предоставлении интервью остаётся за президентом.

Ранее стало известно, что Гершкович в своем официальном прошении о помиловании, направленном перед обменом, предложил Владимиру Путину дать ему интервью.

Напомним, что в четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада, включая США и Германию.

В рамках обмена на Запад вернулись бывший морской пехотинец США Пол Уилан и журналист Эван Гершкович, осужденные в России по обвинению в шпионаже, а также ряд других иностранных граждан. Россия, в свою очередь, получила нескольких своих граждан, в том числе оппозиционера Илью Яшина (признан иностранным агентом в РФ), осужденного за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Среди переданных России заключенных были и сотрудники спецслужб, в том числе Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии за убийство.

Фото: From Wikimedia Commons/ The Kremlin, Moscow