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Путин намекнул, что его внуки свободно говорят на китайском языке
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  • Опубликована сегодня в 13:35

Владимир Путин рассказал о растущем интересе к изучению китайского языка в России, в том числе в кругу его семьи

Путин намекнул, что его внуки свободно говорят на китайском языке

Президент России Владимир Путин сообщил, что некоторые младшие члены его семьи свободно владеют китайским языком. При этом глава государства не стал уточнять, о ком именно идет речь. Этой информацией он поделился во время своего визита в школу имени Героев Отечества в Кызыле, где сегодня состоялся урок "Разговоры о важном" с участием российского лидера.

"Младшие члены моей семьи говорят на китайском языке. Делают это свободно", — сказал Путин.

Российский президент подчеркнул, что в стране нарастает интерес к изучению китайского языка. Он объяснил это многочисленными контактами между Москвой и Пекином, а также развитием бизнеса и партнерских отношений между двумя странами.

Путин обратил внимание, что рост экономики Китая опережает многие другие страны, поэтому важность китайского языка будет только возрастать. Тем не менее, он напомнил о значении русского языка, который является объединяющим элементом всех народов России.

Фото: сайт администрации президента России (Creative Commons Attribution 4.0)

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