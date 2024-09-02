Владимир Путин рассказал о растущем интересе к изучению китайского языка в России, в том числе в кругу его семьи

Президент России Владимир Путин сообщил, что некоторые младшие члены его семьи свободно владеют китайским языком. При этом глава государства не стал уточнять, о ком именно идет речь. Этой информацией он поделился во время своего визита в школу имени Героев Отечества в Кызыле, где сегодня состоялся урок "Разговоры о важном" с участием российского лидера.
"Младшие члены моей семьи говорят на китайском языке. Делают это свободно", — сказал Путин.
Российский президент подчеркнул, что в стране нарастает интерес к изучению китайского языка. Он объяснил это многочисленными контактами между Москвой и Пекином, а также развитием бизнеса и партнерских отношений между двумя странами.
Путин обратил внимание, что рост экономики Китая опережает многие другие страны, поэтому важность китайского языка будет только возрастать. Тем не менее, он напомнил о значении русского языка, который является объединяющим элементом всех народов России.
Фото: сайт администрации президента России (Creative Commons Attribution 4.0)
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