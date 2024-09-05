Путин предсказал утрату боеспособности ВСУ

Потери украинской армии в конфликте грозят разрушением фронта на важных направлениях и могут даже привести к утрате боеспособности ВСУ. Этого Россия и добивается. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он подчеркнул, что потери ВСУ на фронте очень большие.

"Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", — заявил глава государства.

Национальный лидер также затронул ужесточение мобилизации на Украине. По его словам, из-за огромных потерь скоро в войска начнут призывать студентов и дойдет до того, что было в Германии — "гитлерюгенд". Путин удивился таким жестким мерам мобилизации, добавив, что складывается такое впечатление, что это "не их народ".

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia