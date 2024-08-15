Путин провел встречу с врио губернатора Тульской области перед сентябрьскими выборами

Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым. Это была первая официальная встреча между двумя руководителями после того, как Миляев занял пост врио губернатора в мае этого года.

Миляев был назначен на эту должность после того, как предыдущий губернатор Алексей Дюмин был назначен помощником президента России. Теперь Миляев готовится принять участие в сентябрьских выборах губернатора Тульской области, где он будет представлять партию "Единая Россия".

На пост губернатора Тульской области претендуют пять зарегистрированных кандидатов. Помимо Миляева, это Александр Балберов от ЛДПР, Сергей Гребенщиков от "Справедливой России — Патриоты — За правду", Денис Илюхин от Коммунистической партии Коммунисты России и Алексей Лебедев от КПРФ.

Досрочные выборы губернатора Тульской области пройдут в три дня: 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Этот избирательный процесс будет важным событием для региона, и все кандидаты готовятся к напряженной борьбе за пост губернатора.

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба губернатора Тульской области. (Creative Commons Attribution 4.0 International license)