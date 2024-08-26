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Путин обсудил с кабмином рост экономики и доходов граждан
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Владимир Путин обсудил с кабмином ключевые вопросы роста экономики и доходов

Путин обсудил с кабмином рост экономики и доходов граждан

Президент России Владимир Путин провёл видеоконференцию с кабмином, посвящённую ключевым экономическим вопросам, влияющим на рост экономики и увеличение доходов граждан. Он отметил, что обсуждаемые темы являются основополагающими для обеспечения устойчивого и долгосрочного развития страны и всех её регионов, что связано с улучшением уровня жизни семей.

Путин подчеркнул, что по итогам первого полугодия ВВП России увеличился на 4,6 процента, при этом безработица остается на исторически низком уровне — 2,4 процента. Отметил также оптимистичные настроения в промышленности, сельском хозяйстве и сервисе, а также рост потребительских расходов, который составил 8,8 процента, благодаря увеличению реальных заработных плат на 10,1 процента с учетом инфляции.

Он подчеркнул, что укрепление федерального бюджета благодаря росту доходов — ещё один положительный аспект, так как он вырос на 36 процентов по сравнению с предыдущим годом. Путин указал на важность борьбы с инфляцией путем увеличения предложения товаров и услуг, а также на необходимость развивать инфраструктуру и цифровые платформы для поддержки бизнеса.

Фото: duma.gov.ru/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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