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Путин расширил круг лиц, относящихся к ветеранам, для новых территорий
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Лица, служившие ранее на присоединенных землях теперь смогут претендовать на звание ветеранов

Путин расширил круг лиц, относящихся к ветеранам, для новых территорий

Президент России Владимир Путин утвердил новый закон, согласно которому период военной службы в новых субъектах Российской Федерации до их официального вхождения в состав страны будет засчитываться служащим. Этот законопроект был опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в законодательство о ветеранах. Теперь военнослужащие, которые несли службу на территориях, впоследствии вошедших в состав России, имеют право на признание их ветеранами при определенных условиях. Для получения статуса ветерана военной службы необходимо наличие военных наград и общий срок службы не менее 20 лет. Ветеранский статус также будет предоставлен тем, кто служил в вооруженных силах ДНР и ЛНР, и получил инвалидность в результате службы.

Дополнительно, закон расширяет круг лиц, которые могут претендовать на статус ветерана, включая в него военнослужащих, ранее служивших в Вооруженных Силах Украины, при условии, что на момент присоединения ЛНР и ДНР к России они были постоянными жителями этих регионов.

Аналогичные положения применяются и к жителям Запорожской и Херсонской областей. В марте 2022 года Владимир Путин уже предоставил статус ветеранов боевых действий участникам специальной операции на Украине. Этот законопроект был внесен в Государственную Думу представителями партии "Единая Россия". Впоследствии, Дума приняла решение о распространении статуса ветерана на участников боевых действий в Донбассе начиная с мая 2014 года, включая и добровольцев.

Фото: From Wikimedia Commons/ President of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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