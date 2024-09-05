Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.09.2024 : 88,9288
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.09.2024 : 98,0725
Путин поблагодарил президента Монголии за теплый прием
  1. Главная
  2. Мир

Владимир Путин поблагодарил Ухнагийна Хурэлсуху за теплый прием

Путин поблагодарил президента Монголии за теплый прием

Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил благодарность президенту Монголии Ухнагийн Хурэлсуху за теплый прием в Улан-Баторе, как сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер совершил официальный визит в Монголию 2-3 сентября, где провел переговоры с руководством страны. Кроме того, Путин принял участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

В своем обращении Путин отметил, что искренне ценит радушие и гостеприимство, оказанные ему и российской делегации в Улан-Баторе. Он также выразил радость от возможности отметить вместе с монгольскими партнерами 85-летие общей победы на реке Халхин-Гол.

Фото: commons. wikimedia.orgПресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Пушилин взял под опеку мальчика, потерявшего семью при обстреле рынка в Донецке

Пушилин взял под опеку мальчика, потерявшего семью при обстреле рынка в Донецке

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о намерении взять под опеку мальчика, получившего ранения в результате артиллерийского обстрела рынка "Сокол" в Донецке.

Читать полностью
Филиппо: Санкции США против RT — попытка повлиять на выборы и подавить свободу слова

Филиппо: Санкции США против RT — попытка повлиять на выборы и подавить свободу слова

Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил мнение, что обвинения США в адрес России и введение санкций против российских СМИ, включая телеканал RT, обусловлены стремлением повлиять на исход президентских выборов в США.

Читать полностью

Общество

Прохор Шаляпин показал 100-летнюю народную артистку РСФСР

Прохор Шаляпин показал 100-летнюю народную артистку РСФСР

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим знакомством с народной артисткой РСФСР Евгенией Алтуховой, которой исполнилось 100 лет.

Читать полностью
Москва расширяет киносотрудничество с Индией, ОАЭ, Мексикой и Египтом

Москва расширяет киносотрудничество с Индией, ОАЭ, Мексикой и Египтом

Столичная власть предприняла ряд важных шагов по укреплению позиций Москвы как центра мировой киноиндустрии.

Читать полностью

Новости