Владимир Путин поблагодарил Ухнагийна Хурэлсуху за теплый прием

Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил благодарность президенту Монголии Ухнагийн Хурэлсуху за теплый прием в Улан-Баторе, как сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер совершил официальный визит в Монголию 2-3 сентября, где провел переговоры с руководством страны. Кроме того, Путин принял участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
В своем обращении Путин отметил, что искренне ценит радушие и гостеприимство, оказанные ему и российской делегации в Улан-Баторе. Он также выразил радость от возможности отметить вместе с монгольскими партнерами 85-летие общей победы на реке Халхин-Гол.
Фото: commons. wikimedia.orgПресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International)
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