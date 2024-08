Ермак заявил, что участие России в саммите не означает начала переговоров с Россией

Приглашение российских представителей на саммит по Украине не свидетельствует о начале переговорного процесса, отметил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Европейской правде".

Он подчеркнул, что это не является началом переговоров с Россией. Главной задачей саммита, по его словам, будет донести до российских представителей украинский план по урегулированию конфликта.

24 июля, во время визита в Пекин, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе разговора с главой МИД Китая Ван И заявил, что Украина готова к диалогу и переговорам с Россией. Он уточнил, что такие переговоры должны быть прагматичными и направленными на достижение справедливого и долгосрочного мира. Однако ранее Киев законодательно запретил переговоры и не реагировал на заявления Москвы о готовности к диалогу. В середине июля Владимир Зеленский заявил, что на втором мирном саммите необходимо присутствие российских представителей.

В июне президент России Владимир Путин представил новые предложения по мирному урегулированию, которые включают признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, её демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций. Киев отклонил эту инициативу.

Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)