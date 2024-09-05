Европейская индустрия в тисках энергетического кризиса: Путин указал на расплату ЕС

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что экономическая ситуация в Европе переживает серьезные трудности в связи с решением отказаться от импорта российских энергоносителей.

По его словам, это привело к закрытию многих отраслей промышленности, в том числе в Германии, чья экономика была ориентирована на поставки из России.

Глава государства подчеркнул, что Россия не является инициатором сложившейся ситуации и по-прежнему готова осуществлять поставки природного газа в европейские страны.

Восточный экономический форум, посвященный теме "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности", проводится с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного во Владивостоке.

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)