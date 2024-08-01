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Путина лично проинформировал губернатор Свердловской обрасти по поводу ЧС
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Взрыв газа в жилом доме Свердловской области не остался без внимания Владимира Путина

Путина лично проинформировал губернатор Свердловской обрасти по поводу ЧС

Президент Российской Федерации Владимир Путин был проинформирован губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым о деятельности оперативного штаба, сформированного в связи с чрезвычайным происшествием в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил представителям СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе телефонного разговора Евгений Куйвашев доложил Владимиру Путину о работе оперативного штаба, организации пунктов временного размещения, предоставлении помощи пострадавшим и обеспечении необходимых социальных услуг жителям пострадавшего дома.

Напомним, что в четверг в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, в результате которого обрушились два подъезда. По последним данным, из-под завалов извлечены тела двух погибших. Министерство здравоохранения Свердловской области сообщило о 16 пострадавших.

На месте происшествия продолжают работать более 450 спасателей и 75 единиц специальной техники. Власти региона принимают все необходимые меры для ликвидации последствий трагедии и оказания помощи пострадавшим.

Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Press and Information Office

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