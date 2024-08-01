Взрыв газа в жилом доме Свердловской области не остался без внимания Владимира Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин был проинформирован губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым о деятельности оперативного штаба, сформированного в связи с чрезвычайным происшествием в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил представителям СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе телефонного разговора Евгений Куйвашев доложил Владимиру Путину о работе оперативного штаба, организации пунктов временного размещения, предоставлении помощи пострадавшим и обеспечении необходимых социальных услуг жителям пострадавшего дома.
Напомним, что в четверг в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, в результате которого обрушились два подъезда. По последним данным, из-под завалов извлечены тела двух погибших. Министерство здравоохранения Свердловской области сообщило о 16 пострадавших.
На месте происшествия продолжают работать более 450 спасателей и 75 единиц специальной техники. Власти региона принимают все необходимые меры для ликвидации последствий трагедии и оказания помощи пострадавшим.
Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Press and Information Office
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