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  • Опубликована сегодня в 13:20

Песков: Путин не обсуждал с Си Цзиньпином мирный план Зеленского

Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин не обсуждали мирный план по Украине, предложенный киевским режимом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Ранее во вторник, 21 марта, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, заявил, что Пекин проигнорировали его инициативу по мирному плану.

В Кремле подтвердили информацию о том, что Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по мирному плану, предложенному Пекином.

Президент России отметил, что предложение Китая может лечь в основу плана по мирному урегулированию на Украине, но пока Киев и Запад к этом не готовы.

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