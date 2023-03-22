Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин не обсуждали мирный план по Украине, предложенный киевским режимом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
Ранее во вторник, 21 марта, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, заявил, что Пекин проигнорировали его инициативу по мирному плану.
В Кремле подтвердили информацию о том, что Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по мирному плану, предложенному Пекином.
Президент России отметил, что предложение Китая может лечь в основу плана по мирному урегулированию на Украине, но пока Киев и Запад к этом не готовы.
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