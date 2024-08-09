Стратегическое взаимодействие России с Вьетнамом было обсуждено сегодня, по сообщению пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Вьетнама То Ламом,поздравив его с избранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин тепло поздравил Лама и пожелал ему успешной работы в партийной и государственной сферах. Кроме того, оба лидера выразили готовность продолжать укрепление стратегического партнерства и договорились о дальнейших личных встречах.

Также была отмечена удовлетворенность ходом реализации ранее достигнутых соглашений, связанных с государственным визитом Путина во Вьетнам в июне, а также активным сотрудничеством между двумя странами на международной арене, включая председательство России в БРИКС.

То Лам стал третьим лидером Социалистической Республики Вьетнам, который одновременно занимает высшие партийные и государственные посты, после основателя страны Хо Ши Мина. Ранее эту должность генерального секретаря Центрального комитета партии сочетал с постом президента Вьетнама Нгуен Фу Чонг, который скончался 19 июля 2024 года. После его смерти То Лам временно исполнял обязанности руководителя вьетнамской Компартии.

Фото:Wikimedia Commons/http://kremlin.ru/press/photo http://putin.kremlin.ru/photos/all/2012/5/fullscreen/324, Пресс-служба Президента России, ( Creative Commons Attribution 4.0)