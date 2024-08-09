Стратегическое взаимодействие России с Вьетнамом было обсуждено сегодня, по сообщению пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с президентом Вьетнама То Ламом,поздравив его с избранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе беседы Путин тепло поздравил Лама и пожелал ему успешной работы в партийной и государственной сферах. Кроме того, оба лидера выразили готовность продолжать укрепление стратегического партнерства и договорились о дальнейших личных встречах.
Также была отмечена удовлетворенность ходом реализации ранее достигнутых соглашений, связанных с государственным визитом Путина во Вьетнам в июне, а также активным сотрудничеством между двумя странами на международной арене, включая председательство России в БРИКС.
То Лам стал третьим лидером Социалистической Республики Вьетнам, который одновременно занимает высшие партийные и государственные посты, после основателя страны Хо Ши Мина. Ранее эту должность генерального секретаря Центрального комитета партии сочетал с постом президента Вьетнама Нгуен Фу Чонг, который скончался 19 июля 2024 года. После его смерти То Лам временно исполнял обязанности руководителя вьетнамской Компартии.
Фото:Wikimedia Commons/http://kremlin.ru/press/photo http://putin.kremlin.ru/photos/all/2012/5/fullscreen/324, Пресс-служба Президента России, ( Creative Commons Attribution 4.0)
Жители индийского Манипура продолжают ожидать мира через год после начала конфликта
Прошел год с начала этнического конфликта в индийском штате Манипур, унесшего более 220 жизней и оставившего тысячи без крова. Однако более трех миллионов жителей по-прежнему ждут мира.
AP: судно, проходившее по Баб-эль-Мандебскому проливу, трижды подверглось атакам
В Бабль-эль-Мандебскому проливе трижды подверглась атакам БПЛА судно, сообщило британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности.
Возможность создания штаб-квартиры для объединенной компании рассматривают Wildberries и Russ
Wildberries и Russ изучают возможность аренды нового офисного пространства для объединенной компании. Одним из рассматриваемых вариантов является площадь около 30 тыс. кв. м в бизнес-центре «Белая площадь».
В столице проходят обыски у мигрантов
Телеграм-канал Следственного комитета России по Москве сообщил, что правоохранители обыскали общежитие на юго-западе Москвы, где проходят проверку около 400 иностранцев.