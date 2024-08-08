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Путин поддержал лишение гражданства лиц, отказывающихся вставать на воинский учет
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По указу Путина иммигрантов, отказавшихся служить России будут выдворять из страны

Путин поддержал лишение гражданства лиц, отказывающихся вставать на воинский учет

Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий возможность лишения гражданства, приобретенного путем натурализации, за уклонение от регистрации в военной учетной системе. Этот нормативный акт был обнародован на официальном ресурсе для публикации законодательства.

В основополагающие законодательные акты, регулирующие вопросы воинской обязанности и гражданства, внесены изменения. Теперь отказ от первичной регистрации на воинский учет для лиц, получивших российское гражданство, станет основанием для прекращения этого статуса.

Данный закон направлен на координацию процедур получения гражданства и внесения в воинский учет. С этой целью, МВД будет обязано передавать информацию о новых гражданах мужского пола, которым выдаются паспорта, в единую систему электронного межведомственного взаимодействия.

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин выразил мнение о несовершенстве текущей миграционной политики в стране. Он указал на необходимость улучшения условий для иммигрантов, подчеркнув, что миграционные процессы не должны создавать неудобства для коренных жителей России, как в повседневной жизни, так и в сфере занятости.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation

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