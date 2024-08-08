По указу Путина иммигрантов, отказавшихся служить России будут выдворять из страны

Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий возможность лишения гражданства, приобретенного путем натурализации, за уклонение от регистрации в военной учетной системе. Этот нормативный акт был обнародован на официальном ресурсе для публикации законодательства.
В основополагающие законодательные акты, регулирующие вопросы воинской обязанности и гражданства, внесены изменения. Теперь отказ от первичной регистрации на воинский учет для лиц, получивших российское гражданство, станет основанием для прекращения этого статуса.
Данный закон направлен на координацию процедур получения гражданства и внесения в воинский учет. С этой целью, МВД будет обязано передавать информацию о новых гражданах мужского пола, которым выдаются паспорта, в единую систему электронного межведомственного взаимодействия.
В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин выразил мнение о несовершенстве текущей миграционной политики в стране. Он указал на необходимость улучшения условий для иммигрантов, подчеркнув, что миграционные процессы не должны создавать неудобства для коренных жителей России, как в повседневной жизни, так и в сфере занятости.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation
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