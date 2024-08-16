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Путин обсудил с Совбезом применяемые в СВО технические решения
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Путин провел заседание Совета безопасности РФ

Путин обсудил с Совбезом применяемые в СВО технические решения

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе совещания обсуждались новые технические решения, которые применяются в зоне спецоперации.

"Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции", — заявил глава российского государства.

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов находится на одном из пунктов управления, поэтому подключился к заседанию в видеоформате.

Совещание проходила в подмосковной резиденции президента.

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia

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