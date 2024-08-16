Путин провел заседание Совета безопасности РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе совещания обсуждались новые технические решения, которые применяются в зоне спецоперации.
"Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции", — заявил глава российского государства.
Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов находится на одном из пунктов управления, поэтому подключился к заседанию в видеоформате.
Совещание проходила в подмосковной резиденции президента.
Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia
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