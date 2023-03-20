В Кремле началась неформальная встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры двух стран приветствовали друг друга в представительском кабинете в первом корпусе Кремля. Переговоры пройдут в режиме тет-а-тет. Затем состоится ужин.