В Кремле началась неформальная встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.
Лидеры двух стран приветствовали друг друга в представительском кабинете в первом корпусе Кремля. Переговоры пройдут в режиме тет-а-тет. Затем состоится ужин.
Экс-помощник президента США: действия МУС в отношении президента России нелегитимны
Это ведет к эскалации конфликта на Украине
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Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля