Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.03.2023 : 77,2422
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.03.2023 : 82,3736
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:40

В Кремле началась встреча между лидерами России и КНР

В Кремле началась неформальная встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры двух стран приветствовали друг друга в представительском кабинете в первом корпусе Кремля. Переговоры пройдут в режиме тет-а-тет. Затем состоится ужин.

Мир

Экс-помощник президента США: действия МУС в отношении президента России нелегитимны

Это ведет к эскалации конфликта на Украине

Читать полностью

Путин: Россия готова поставить зерно в Африку бесплатно

Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости