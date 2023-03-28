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  • Опубликована сегодня в 15:05

Путин: в Самарской области остается немало проблем в сфере ЖКХ

"В ЖКХ, конечно, очень много проблем", - так сказал президент России Владимир Путин на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым.

Губернатор, в свою очередь, подтвердил наличие немалых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и с уверенностью сказал, что правительство региона решит эту проблему до конца года.

При этом глава государства похвалил власти региона за успехи, в том числе за благоустройство общественных пространств. Президент также обратил внимание, что в Самарской области "стройка хорошо идет".

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