"В ЖКХ, конечно, очень много проблем", - так сказал президент России Владимир Путин на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым.
Губернатор, в свою очередь, подтвердил наличие немалых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и с уверенностью сказал, что правительство региона решит эту проблему до конца года.
При этом глава государства похвалил власти региона за успехи, в том числе за благоустройство общественных пространств. Президент также обратил внимание, что в Самарской области "стройка хорошо идет".
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