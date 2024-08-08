Путин заставил популярные телеграм-каналы заявлять о себе в РКН

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, который устанавливает новые правила для функционирования сервисов обмена мгновенными сообщениями, включая популярные телеграм-каналы.
Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вносит ряд изменений в законодательство, регулирующее деятельность онлайн-платформ.
Согласно новому закону, владельцы телеграм-каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков обязаны предоставить Роскомнадзору (РКН) информацию о себе. Порядок и состав предоставляемых сведений будет определен правительством.
Для телеграм-каналов с аудиторией свыше 10 тысяч человек, не зарегистрированных в перечне РКН, вводятся следующие ограничения:
- Запрет на размещение рекламы.
- Запрет на репосты сообщений этих каналов другими каналами.
- Запрет на распространение информации о способах финансирования канала и его владельца.
Закон также упорядочивает взаимоотношения между операторами связи и абонентами, включая иностранных граждан и лиц без гражданства.
Теперь гражданин России может иметь не более 20 SIM-карт, а иностранец — не более 10, включая корпоративные.
Операторы связи обязаны проверять достоверность сведений об абонентах перед началом оказания услуг связи. Для этого будут использоваться различные системы, такие как Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единая биометрическая система (ЕБС), система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) МВД, а также организации, определенные правительством, для подтверждения паспортных данных.
В случае предоставления недостоверных сведений операторы связи обязаны отказать в предоставлении услуг.
Фото: From Wikimedia Commons/ Presidential Executive Office of Russia
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