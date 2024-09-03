В рамках ВЭФ Путин проведет ряд мероприятий, посвященных инфраструктуре Дальнего Востока.

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где стартует Восточный экономический форум (ВЭФ). Визит главы государства на Дальний Восток начался сразу после завершения рабочей поездки в Монголию.

В первый день форума президент познакомится с презентацией результатов развития Дальнего Востока и проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

Также в планах президента обширная международная программа. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, в среду состоятся переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, встреча с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и беседа с вице-премьером Сербии Александаром Вулином.

Напомним, что в мае Путин встретился с Хань Чжэном во время своей поездки в Китай, в частности, Хань Чжэн сопровождал российского президента в поездке по Харбину.

ВЭФ проходит ежегодно с 2015 года (за исключением 2020 года) на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В этом году форум проходит с 3 по 6 сентября под девизом "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности".

В рамках ВЭФ пройдут мероприятия по семи тематическим блокам: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс.

Фото: Wikimedia Commons/http://kremlin.ru/press/photo http://putin.kremlin.ru/photos/all/2012/5/fullscreen/324, Пресс-служба Президента России, ( Creative Commons Attribution 4.0)