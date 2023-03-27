Путин поручил представить проект цифрового удостоверения личности

ФСБ и МВД России по поручению президента Владимира Путина обязаны представить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности гражданина РФ. Срок сдачи датируется 1-ым мая, сообщается на сайте Кремля.
Ответсвенными за работу назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев.
Ранее, в декабре 2021 года, стало известно, что Московская область, Москва и Татарстан были выбраны российским правительством в качестве пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта.
Песков: Теракт на "Северных потоках" организовали государственные спецслужбы
Все данные указывают на то, что теракт на «Северных потоках» не мог быть совершен без участия государственных спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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