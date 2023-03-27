Путин поручил представить проект цифрового удостоверения личности

ФСБ и МВД России по поручению президента Владимира Путина обязаны представить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности гражданина РФ. Срок сдачи датируется 1-ым мая, сообщается на сайте Кремля.

Ответсвенными за работу назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее, в декабре 2021 года, стало известно, что Московская область, Москва и Татарстан были выбраны российским правительством в качестве пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта.