Путин: Национальные проекты должны быть реализованы по принципам экологически ответственной экономики

Президент Владимир Путин поручил правительству предпринять меры для применения отечественных технологий, оборудования и услуг, необходимых для осуществления национальных проектов. При разработке национальных проектов также следует учитывать принципы экологически ответственной экономики.

"Принять меры, направленные на использование отечественных технологий, оборудования, материалов, работ и услуг при выполнении мероприятий, предусмотренных национальными проектами, определив при необходимости целевые показатели доли такого использования в каждом национальном проекте", - указано в списке поручений, сформулированных после заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития. Поручения были опубликованы на официальном сайте Кремля.

При разработке национальных проектов необходимо учитывать принципы экологически ответственной экономики, для чего правительству предписано разработать показатели, отражающие экологическую эффективность реализуемых мероприятий. В частности, следует минимизировать риски загрязнения окружающей среды, повышать ресурсную и энергетическую эффективность, предпочтение должно отдаваться использованию вторичных ресурсов и вторсырья, а также необходимо разработать технологии для снижения выбросов парниковых газов.

Фото: From Wikimedia Commons/ kremlin.ru