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Путин предложил Си Цзиньпину встречу на полях БРИКС
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Путин нацелен на тесное сотрудничество с Китаем: предложение о двусторонней встрече на саммите БРИКС

Путин предложил Си Цзиньпину встречу на полях БРИКС

Президент России Владимир Путин выразил намерение провести личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках предстоящего саммита БРИКС в Казани.

Глава государства озвучил данное предложение в ходе беседы с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума.

Путин напомнил о предварительной договоренности о визите китайского лидера на саммит и подчеркнул важность проведения двусторонней рабочей встречи для обсуждения актуальных вопросов и укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

Напомним, что Восточный экономический форум состоится с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Информационным партнером мероприятия выступает агентство РИА Новости.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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