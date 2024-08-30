Путин заявил, что талантливые участники военной операции могут быть задействованы в госслужбе

Президент выразил мнение о необходимости интегрировать возвращающихся с военной операции в государственные структуры, особо отметив тех, кто проявляет готовность и желание применять свои умения и знания в гражданском секторе, подчеркнув при этом наличие многочисленных талантливых личностей среди них.

Президент России Владимир Путин заявил, что участники военной операции на Украине обладают множеством талантов, которые могут быть полезны на государственной службе. Об этом он сообщил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, как передает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что ветеранов военной операции следует привлекать к работе в государственных структурах, особенно тех, кто готов и желает приобрести дополнительные навыки и знания для продолжения активной деятельности в гражданской сфере. Президент отметил, что среди них много талантливых людей.

Вячеслав Федорищев, в свою очередь, рассказал о поддержке военнослужащих в Самарской области. Он сообщил, что в регионе введена единовременная выплата за ранения для участников боевых действий. Также для семей погибших бойцов создана дополнительная выплата в размере 300 тысяч рублей, дополняющая федеральные и региональные меры поддержки.

Фото: Wikimedia Commons/http://www.kremlin.ru/events/president/news/55551/photos , Пресс-служба Президента Российской Федерации , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )