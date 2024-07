Общение Владимира Путина с гражданами в интерактивном режиме состоится не раньше зимы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, мероприятие запланировано на зимний период. Он также отметил, что ближе к завершению года ожидается итоговое информационное событие. Предполагается, что оно будет проведено в комбинированном формате.

Стоит напомнить, что в прошлом году подобное мероприятие, объединившее в себе элементы пресс-конференции и прямого диалога с населением, прошло в середине декабря. Тогда общение президента с журналистами и гражданами продлилось более четырех часов.

Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office