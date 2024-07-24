Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность работникам и ветеранам следственных органов страны в связи с их профессиональным торжеством, отметив их преданность служебному долгу и эффективную добросовестную деятельность.

В своем видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия лидер государства адресовал поздравления всем причастным к этой профессии.

Он выразил благодарность за их стойкость, принципиальность и результативный труд, а также за верность призванию и стремление следовать лучшим традициям.

Президент выразил убежденность в том, что сотрудники следственных органов России будут достигать значимых результатов во всех ключевых аспектах своей деятельности. Он подчеркнул важность проявления ими высоких профессиональных и личностных качеств, включая объективность, твердость характера и безоговорочную преданность Родине и ее гражданам.

В завершение своего обращения глава государства пожелал успехов всем работникам следственных органов, а также благополучия их семьям.

Стоит отметить, что День сотрудника органов следствия России отмечается ежегодно 25 июля. Этот профессиональный праздник был установлен постановлением правительства Российской Федерации от 27 августа 2013 года.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)