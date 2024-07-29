Глава Российской Федерации Владимир Путин направил Николасу Мадуро поздравления в связи с его переизбранием на пост главы Венесуэлы.

В своем послании, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин выразил намерение продолжать плодотворное сотрудничество по важным вопросам как двусторонних отношений, так и международной политики. Российский лидер также подчеркнул, что всегда рад видеть Мадуро в России.

Ранее глава Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо объявил о победе Мадуро на президентских выборах. После обработки 80% протоколов Мадуро набрал 51,2% голосов.

В своей телеграмме, размещенной на официальном сайте Кремля, Путин пожелал Мадуро успехов в его деятельности, а также крепкого здоровья и процветания.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)