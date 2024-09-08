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Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-летием образования КНДР
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Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-летием КНДР и отметил высокий уровень отношений

Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-летием образования КНДР

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины образования страны.

В телеграмме Путин выразил сердечные поздравления Ким Чен Ыну и отметил, что отношения между Россией и КНДР находятся на высоком уровне. Он подчеркнул, что эти отношения основаны на добрых традициях дружбы и добрососедства, которые были подтверждены недавними конструктивными и содержательными переговорами в Пхеньяне.

Президент РФ также выразил уверенность в том, что совместными усилиями Россия и КНДР продолжат укреплять свое всеобъемлющее стратегическое партнерство. Это партнерство имеет большое значение для обоих стран и способствует укреплению мира и стабильности в регионе.

Фото: www. kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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