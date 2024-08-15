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Путин пожелал успехов Дмитрию Миляеву на губернаторских выборах
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Путин пожелал удачи врио губернатора Тульской области на предстоящих выборах

Путин пожелал успехов Дмитрию Миляеву на губернаторских выборах

Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым и пожелал ему успеха в предстоящих выборах главы региона.

В ходе встречи Миляев напомнил о скором начале избирательной кампании в Тульской области и выразил свою готовность оправдать доверие президента и жителей региона, если он будет избран губернатором. Он подчеркнул, что намерен приложить все усилия для того, чтобы развить регион и улучшить качество жизни его жителей.

Президент Путин поддержал стремление Миляева и подчеркнул, что до выборов осталось не так много времени, но этого достаточно, чтобы продемонстрировать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги. Он отметил, что люди будут судить о перспективах развития региона под руководством Миляева по его действиям и результатам.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Миляева

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