Путин пожелал удачи Алексею Беспрозванных, ВРИО губернатора Калининградской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал удачи временно исполняющему обязанности губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на предстоящих сентябрьских выборах.
В ходе встречи с президентом, врио губернатора выразил благодарность Путину за оказанное доверие и заявил, что готов оправдать его, если жители Калининградской области поддержат его на выборах. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что окончательное решение остаётся за населением региона.
В завершение встречи президент пожелал успехов Беспрозванных.
Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента Российской Федерации
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