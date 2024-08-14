Путин пожелал удачи Алексею Беспрозванных, ВРИО губернатора Калининградской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал удачи временно исполняющему обязанности губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на предстоящих сентябрьских выборах.

В ходе встречи с президентом, врио губернатора выразил благодарность Путину за оказанное доверие и заявил, что готов оправдать его, если жители Калининградской области поддержат его на выборах. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что окончательное решение остаётся за населением региона.

В завершение встречи президент пожелал успехов Беспрозванных.

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента Российской Федерации