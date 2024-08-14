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Путин пожелал удачи Беспрозванных на выборах губернатора Калининградской области
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Путин пожелал удачи Алексею Беспрозванных, ВРИО губернатора Калининградской области

Путин пожелал удачи Беспрозванных на выборах губернатора Калининградской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал удачи временно исполняющему обязанности губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на предстоящих сентябрьских выборах.

В ходе встречи с президентом, врио губернатора выразил благодарность Путину за оказанное доверие и заявил, что готов оправдать его, если жители Калининградской области поддержат его на выборах. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что окончательное решение остаётся за населением региона.

В завершение встречи президент пожелал успехов Беспрозванных.

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента Российской Федерации

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