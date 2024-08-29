Ради общей памяти: Путин посетит Монголию в честь годовщины победы на Халхин-Голе

Президент России Владимир Путин 3 сентября отправится с официальным визитом в Монголию. Главной целью поездки станет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Визит российского лидера состоится по приглашению президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуха. В рамках поездки запланированы переговоры двух глав государств, в ходе которых будут обсуждаться перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы.
Ожидается, что по итогам визита будут подписаны ряд двусторонних документов.
Кроме того, Владимир Путин проведет встречи с председателем парламента и премьер-министром Монголии.
Сражение на Халхин-Голе, произошедшее в 1939 году, стало одним из ключевых событий в истории советско-монгольских отношений. Победа над японскими войсками продемонстрировала силу военного сотрудничества двух стран и сыграла важную роль в отношениях между Советским Союзом и Монголией.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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