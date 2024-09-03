Владимир Путин поднял тост за укрепление отношений с Монголией

Президент Российской Федерации Владимир Путин поднял тост в честь укрепления российско-монгольского партнерства, а также за благополучие и процветание народов России и Монголии.
В ходе торжественного приема, приуроченного к годовщине победы на Халхин-Голе, он предложил тост за общие достижения, за дальнейшее развитие всестороннего стратегического партнерства между двумя странами, за здоровье президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха и всех присутствующих, а также за процветание народов.
Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда он прибыл накануне вечером, чтобы участвовать в празднованиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Фото: commons.wikimedia.orgПресс-служба Президента России( Creative Commons Attribution 4.0 International)
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